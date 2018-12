MARIN daagt kinderen uit voor ‘schip van de toekomst’ (video) Facebook

Schepeninstituut MARIN roept schoolkinderen te hulp bij het ontwikkelen van een ‘schip van de toekomst’. Het beste idee wordt getest in de bassins in Wageningen, waar pas het 10.000ste scheepsmodel ging proefvaren.

Op 9 november starten staatsecretarissen Barbara Visser (Defensie) en Mona Keijzer (EZK) de eerste test met het 10000e scheepsmodel van MARIN : het Combat Support Ship Zr. Ms. Den Helder voor de Koninklijke Marine. MARIN-directeur Bas Buchner: ‘Dit bijzondere moment willen we gebruiken om vooruit te kijken. Want schepen kunnen nog steeds schoner, slimmer en veiliger. Daarom dagen we de kinderen van Nederland uit om het schip van de toekomst te bedenken. En het beste idee gaan we testen als MARIN model in één van onze bassins!’





In een filmpje op YouTube legt de MARIN-directeur uit wat de bedoeling is:





Schoolproject

Kinderen kunnen zelf meedoen, maar leerkrachten/docenten kunnen het ook oppakken als project op school. Wat leeftijd betreft richt MARIN zich op de bovenbouw van de basisschool en onderbouw van de middelbare school.

De leerlingen mogen zelf een ontwerp maken, maar ook met elkaar en als groep. Het mag als tekening, maar ook op de computer. Bas Buchner: “Kinderen denken vaak creatief en durven echt nieuwe dingen te bedenken. Dat bleek wel toen MARIN langs ging bij de Triangel in Ede om te ontwerpwedstrijd uit te proberen”:





Inzenden tot 1 februari

Meer informatie is te vinden via de speciale MARIN website: www.opendagbijmarin.nl/ontwerpwedstrijd . De deadline voor inzendingen is 1 februari 2019. Het ontwerp opsturen kan via de website, per post (MARIN, o.v.v. Ontwerpwedstrijd, Postbus 28, 6700 AA Wageningen) of per email:ontwerpwedstrijd@marin.nl.