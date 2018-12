Schuttevaer Premium Brand op mega-ijsbreker in aanbouw op werf in Sint-Petersburg Facebook

SINT PETERSBURG 2 december 2018, 00:09

De in aanbouw zijnde Russische mega-ijsbreker Viktor Tsjernomirdin heeft dinsdag 27 november grote schade opgelopen bij een brand. Het schip lag aan de kade bij de Admiralitywerf in Sint-Petersburg en was zo goed als klaar om opgeleverd te worden.