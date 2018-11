Schuttevaer Premium Nieuw fonds financiert 40 shortsea-schepen Facebook



Delfzijl 28 november 2018, 13:00

Een nieuw Nederlands scheepvaartfonds, het Nesec Shipping Debt Fund (NSDF), stapt vanaf januari 2019 in de financiering van zo'n 40 shortsea-schepen. Het plan werd maandag 19 november gepresenteerd in de Groningen Maritime Board, waar gedeputeerde Patrick Brouns namens de provincie Groningen het rapport ‘Koers op Noord, de positie van shortsea shipping binnen de economie van Noord-Nederland' in ontvangst nam.