Rotterdam 12 november 2018, 09:00

De Koninklijke Vereniging van Technici in de Scheepvaart (KNVTS) bestaat 120 jaar. De vereniging heeft bijna 2000 leden, maar was ooit tweemaal zo groot als nu. Dat was zo'n 30 jaar geleden, weet voorzitter Bart Soede. ‘Maar goed, toen was de scheepsbouwwereld ook veel groter.'