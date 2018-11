Christian Radich droog bij Damen Shiprepair Harlingen Facebook

Twitter

Email HARLINGEN 6 november 2018, 16:02

Tall Ship Christian Radich staat momenteel droog bij Damen Shiprepair Harlingen. Het Noorse 63 meter lange zeiltrainingsschip uit 1937 krijgt een flinke opknapbeurt.

1 / 1 De Christian Radich staat droog voor knippen en scheren. Maar de grootste klus is de renovatie van het interieur. (Foto Damen Shiprepair) De Christian Radich staat droog voor knippen en scheren. Maar de grootste klus is de renovatie van het interieur. (Foto Damen Shiprepair)

Behalve voor knippen en scheren, staat het schip droog voor diverse revisiewerkzaamheden, onder meer aan het roerwerk en de drinkwatervoorziening.

Grootste klus in het vijf weken durende programma is de vernieuwing van het interieur. Die omvat onder meer de vervanging van de kombuis, verwijdering van betonvloeren en aanbrengen van een nieuw ventilatiesysteem, nieuwe wanden en plafonds. De kombuis moet straks modern geoutilleerd zijn om een 80-koppige bemanning van gezonde maaltijden te voorzien.

De Noorse reder heeft kennelijk goede ervaringen met Damen Harlingen, in 2015 bracht de Christian Radich ook al een bezoek van de werf. (PN)