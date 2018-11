Schuttevaer Premium Prinses Margriet doopt replica Willem Barentsz Witte Swaen Facebook

HARLINGEN 5 november 2018, 00:00

De droom van scheepsbouwmeester Gerald de Weerdt is uitgekomen. Zaterdag 27 oktober ging in Harlingen de Witte Swaen te water, een replica van het schip waarmee de Terschellinger Willem Barentsz in 1596 probeerde een noordoostelijke route naar Aziƫ te ontdekken. De bouw vergde circa 27.000 uur, net zoveel als er in de 16de eeuw voor nodig waren.