STELLENDAM 29 oktober 2018, 11:00

Machinefabriek Padmos is begonnen aan de afbouw van twee trawlers voor Franse opdrachtgevers. Het casco van de BL-934193 Mercator arriveerde uit het Franse Dieppe, waar het werd gebouwd bij Manche Industrie. Het tweede casco, de LO 934927 Marie-Lou, is van Nederlandse makelij en gebouwd bij CSR in Rotterdam.