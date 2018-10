Directiewisseling bij 70-jarig Damen Maaskant Facebook

STELLENDAM 16 oktober 2018, 10:57

Damen Maaskant Shipyards Stellendam (DMSS) vierde zaterdag 13 oktober het 70-jarig bestaan van de werf. Directeur Frits van Dongen nam op het feest afscheid na 40 jaar Damen en werd na 25 jaar als directeur van DMSS opgevolgd door visserszoon Eric Moerkerk.

DMSS is in 1948 in Bruinisse opgericht door Piet Maaskant en zijn twee zonen als reparatiewerf voor de plaatselijke vissersvloot. De werf verhuisde naar Stellendam maar bleef altijd trouw aan zijn roots. Sinds de oprichting zijn er niet alleen 627 nieuwe schepen gebouwd, waaronder veel viskotters, maar heeft de werf zich naast het gewone werk ook gespecialiseerd in het onderhouden van lieren.

In de cyclische markt profiteerde Maaskant de afgelopen tien jaar van een hoge vraag vanuit de offshore-industrie en meer recentelijk van een opleving in de visserij. Zo is onlangs de eerste nieuwe boomkorkotter in tien jaar voor de Nederlandse vloot afgeleverd, evenals twee innovatieve flyshooter/twinrig-schepen met een strak ontwerp.

Leiderschap

Het feest was niet alleen ter ere van alles wat er de afgelopen zeventig jaar is gebeurd, maar markeerde ook een wisseling in leiderschap: Frits van Dongen, die de afgelopen veertig jaar bij Damen heeft gewerkt, waarvan 25 jaar als directeur bij DMSS, droeg zijn verantwoordelijkheden op 1 oktober over aan Eric Moerkerk. Eric was eerder werkzaam bij Keppel Verolme, dat in september 2016 onderdeel werd van Damen. Hij ging toen aan de slag bij DMSS als projectmanager en werd tien maanden later gepromoveerd tot adjunct-directeur.

‘Frits is een enthousiaste ambassadeur voor de visserij geweest', zei Jan-Wim Dekker, Chief Products Officer bij de Damen Group, in zijn dankwoord aan de vertrekkende directeur. Van Dongen blijft ondersteunende werkzaamheden uitvoeren voor zowel Maaskant Shipyards als het hoofdkwartier in Gorinchem. Hij maakt daarnaast gedeeltelijk gebruik van zijn regeling voor vervroegd pensioen (één of twee dagen per week).

Thuiskomen

‘Ik ben blij dat ik weer thuis ben. Als zoon van een visser en lid van een familie die een boomkorkotter van Maaskant had, voelt het ook echt als thuiskomen', zei de nieuwe DMSS-directeur Eric Moerkerk. ‘Ik kijk ernaar uit om onze reis voort te zetten en koers te zetten naar 100 jaar Damen Maaskant. Hoewel er moeilijke omstandigheden zijn op onze thuismarkt, heb ik er vertrouwen in dat we duurzame en winstgevende producten voor onze klanten zullen blijven leveren.' (DvdM)