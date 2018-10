Schuttevaer Premium Damen bouwt eerste LNG-bunkerschip Facebook

GORINCHEM 12 oktober 2018, 08:00

Energiemaatschappij Eesti Gaas in Estland heeft een LNG-bunkerschip besteld bij de Damen Shipyards Group in Gorinchem. Het schip moet in september 2020 worden geleverd.