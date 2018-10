Schuttevaer Premium September doopmaand voor reeks havenslepers Facebook

Twitter

ZEEBRUGGE 2 oktober 2018, 11:00

De maand september stond in het teken van een reeks doopplechtigheden in België, Nederland en Frans-Guyana. Het betrof nieuwe havenslepers voor Kotug Smit Towage, Iskes Towage & Salvage en De Boer Remorquage in respectievelijk Zeebrugge, IJmuiden en Cayenne.