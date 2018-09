Schuttevaer Premium Derde Chinese sleephopperzuiger voor Jan de Nul te water Facebook

Twitter

Email HOFSTADE-AALST 21 september 2018, 11:07

Op de Keppel Nantong werf in China is de derde nieuwe sleephopperzuiger voor Jan de Nul te water gelaten. Dit vaartuig met een hopperinhoud van 3500 kuub gaat Tristâo da Cunha heten. Het is de laatste van drie dieselelektrisch aangedreven sleephopperzuigers die de Belgische baggeraar Jan de Nul op 15 maart 2017 had besteld bij Keppel Singmarine, onderdeel van het Keppel Offshore & Marine concern uit Singapore.