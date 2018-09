Schuttevaer Premium Nordseewerke opnieuw failliet Facebook

Email HANNOVER 14 september 2018, 17:00

Scheepswerf Nordseewerke Emden Shipyards (NES) in Emden heeft faillissement aangevraagd. Eerder ging de in 1903 opgerichte werf failliet in 2012 en 2015. Er zijn 85 medewerkers betrokken.