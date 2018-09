Schuttevaer Premium Arklow Wave eerste van nieuwe serie bij Ferus Smit (video) Facebook

Twitter

Email LEER 1 september 2018, 12:13

De Arklow Wave, bouwnummer 447 van scheepswerf Ferus Smit, is vrijdag 31 augustus dwarsscheeps te water gelaten. Omdat de ijsklasse 1A Trader 16500 een maatje te groot is voor het Winschoterdiep, is de eerste uit een serie van vier schepen voor de Ierse reder Arklow Shipping in Leer op stapel gezet en wordt daar ook afgebouwd.