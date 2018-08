Schuttevaer Premium Eerste Port-Liner later in de vaart Facebook

Twitter

BEMMEL 31 augustus 2018, 14:00

De komst van de eerste elektrische Port-Liners in de containerbinnenvaart is vertraagd. In de oorspronkelijke planning zou de eerste kleine Port-Liner al in augustus dit jaar in de vaart komen, maar dat is met vier tot vijf maanden vertraagd.