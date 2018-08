Schuttevaer Premium Fincantieri werpt zich op als bruggenbouwer Facebook

Twitter

Email GENUA 28 augustus 2018, 09:47

Topman Guiseppe Bono van scheepsbouwer Fincantieri zegt dat zijn bedrijf het op 14 augustus ingestorte viaduct in Genua kan herbouwen. ‘Als we schepen van deze omvang kunnen bouwen, kunnen we in staal alles bouwen', aldus de Italiaan afgelopen weekend tijdens de introductie van het idee waarbij Fincantieri samen met Ansaldo Energia, onder meer bouwer van krachtcentrales, en de financieringsmaatschappij Cassa Depositi e Prestiti (CDP) samen een alliantie zou vormen.