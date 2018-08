Schuttevaer Premium Aida Nova klaar om het licht te zien Facebook

Twitter

PAPENBURG 20 augustus 2018, 08:12

Hier ligt het schip nog in de inmense hal van de Meyer Werft in Papenburg, maar op dinsdag 21 augustus wordt de Aida Nova het overdekte bouwdok II uitgevaren. Het is het eerste LNG-aangedreven cruiseschip dat Meyer Werft voor de Amerikaanse cruisemaatschappij Carnival Corporation heeft gebouwd.