ZWIJNDRECHT (B) 17 augustus 2018, 13:00

Een jaar later dan oorspronkelijk afgesproken heeft de Uljanik-werf in Pula, Kroatiƫ, het hefschip Apollo opgeleverd aan DEME-dochter GeoSea. Het vaartuig is gebouwd naar het NG-5500 X ontwerp van GustoMSC uit Schiedam. De Apollo, inmiddels onderweg naar Nederland, gaat varen onder de vlag van Luxemburg.