Alphen aan den Rijn en Gouda maken zich op voor de doorvaart, zondag 26 augustus, van het megajacht Lonian over de Oude Rijn en Gouwe richting Rotterdam.

1 / 1 De bijna afgebouwde Lonian voor de wal bij Feadship in Aalsmeer. (Foto AS Media) De bijna afgebouwde Lonian voor de wal bij Feadship in Aalsmeer. (Foto AS Media)

De Lonian is gebouwd bij Koninklijke De Vries Scheepsbouw, onderdeel van Feadship, in Aalsmeer. Het gigantische schip - bouwnummer 700 - is 87 meter lang en bijna 14 meter breed. Aan boord is ruimte voor zo'n veertien gasten en 27 medewerkers. Aan het jacht is drie jaar gebouwd en naar verluidt komt de eigenaar van het schip uit de Verenigde Staten. De bouw ervan zou zo'n 125 miljoen dollar kosten.

Bekijk hieronder de bouw van de Lonian: drie jaar werk voor de werf samengebracht in een timelapse video van nog geen zes minuten. (DvdM)