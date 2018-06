Schuttevaer Premium Twee KST-slepers gedoopt in Rotterdam Facebook

Ze waren al enige tijd actief in het Rotterdamse havengebied. Wat nog ontbrak, was de officiële doop van de sterke havenslepers Rotterdam en Beagle. Deze plechtigheid vond uiteindelijk woensdag 13 juni plaats tijdens de traditionele Maatjes Haringparty van Kotug Smit Towage in Rotterdam.