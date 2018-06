Schuttevaer Premium Kiel gelegd voor nieuw elektrisch inspectieschip provincie Groningen Facebook

FARMSUM 9 juni 2018, 21:59

De bouw van het nieuwe elektrische inspectieschip van de provincie Groningen is officieel van start gegaan. Dat gebeurde met de kiellegging vrijdag 8 juni door gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk, op de scheepswerf Koninklijke Niestern Sander in Farmsum. Het nieuwe inspectieschip vervangt straks het oude, dat inmiddels 45 jaar oud is en op dezelfde werf is gebouwd.