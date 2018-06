Schuttevaer Premium Nieuwe dokken voor Damen Curaçao Facebook

Twitter

Email WILLEMSTAD 4 juni 2018, 09:00

Het was een adembenemend schouwspel toen het grote Chinese zware-ladingschip Xin Guang Hua met assistentie van sleepboten de Koningin Julianabrug in Willemstad passeerde. Aan dek stonden twee droogdokken voor Damen Shiprepair Curaçao in de Sint Annabaai.