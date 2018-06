Schuttevaer Premium Baggersleper op proeftocht Facebook

HARDINXVELD 2 juni 2018, 12:00

Damen Shipyards Hardinxveld is in de tweede week van mei gaan proefvaren met een bijzondere havensleper die ook als baggervaartuig kan worden ingezet. Het gaat om de Fregate die is gebouwd voor De Boer Remorquage.