De voormalige timmerwerkplaatsen van de werven Gebr. Kooiman (Zwijndrecht) en Kooiman Hoebee (Dordrecht) timmeren sinds ruim een jaar als één zelfstandige onderneming aan de weg, als Kooiman Scheepsinterieurbouw BV. Bedrijfsleider Jan van den Boogaard: ‘Wij werken nu door heel Nederland.'

‘Elke inrichting kunnen we met 3D-presentatie laten zien'

Kennis geluidseisen vereist bij scheepsbetimmering

De werkplaatsen in Zwijndrecht en Dordrecht bestaan nog steeds. Maar ze vormen nu een zelfstandig onderdeel van de Kooiman Marine Group. Bedrijfsleider Jan van den Boogaard (31): ‘In Dordrecht zit onze productiewerkplaats. Daar bouwen we divers meubelwerk met CNC-gestuurde machines. Hier in Zwijndrecht bouwen we de lessenaars voor de besturingspanelen en aanpassingen voor schepen die een refit krijgen, maar verder doen wij hier vooral de uitvoering.' In totaal werken er 16 mensen in de onderneming: in Dordrecht 4, in Zwijndrecht 12.

Isolatie

Het bedrijf neemt alle vormen van scheepsinterieurbouw voor zijn rekening. Van den Boogaard: ‘Van jachtbouw tot offshore-platformen, alles wat daarin aan interieur moeten komen, kunnen wij leveren.'

De meeste orders komen hierbij uit de binnenvaart. ‘Denk daarbij aan verbouwingen tot complete afbouw van casco's.'

De regelgeving is uiterst belangrijk bij de materiaalkeuze en dan met name waar het gaat om geluidseisen. Van den Boogaard: ‘Dat is een heikel punt. Het begint daarom met de isolatie van de vloer en wanden. Het vloerpakket dient het voortstuwingsgeluid en constructiegeluid voor een grotendeels te dempen.'

Daarnaast levert en plaatst de onderneming wanden, plafonds, binnendeuren, kozijnen en vast meubilair, zoals keuken en bedden. Door samenwerking met de andere partners binnen de Kooiman Marine Group heeft Kooiman Scheepsinterieurbouw korte lijnen.

‘Verder hebben we partners die de aluminium toegangsdeuren en ramen, het sanitair en het tegelwerk doen. Maar ook de complete stoffering en desgewenst het losse meubilair.'

Behalve het inrichten van nieuwbouwschepen verzorgt het bedrijf ook zogenoemde refits van bestaande schepen. ‘Bijvoorbeeld als de roef waterschade heeft opgelopen. Dan moet alles eruit, of een gedeelte ervan, en moeten we alles weer vanaf het staal opbouwen.'

Wensen

De wensen per klant kunnen sterk verschillen, schetst Van den Boogaard. ‘Eind vorig jaar hebben wij de RPA 8 van Port of Rotterdam helemaal aangekleed. Op zo'n patrouilleschip doen de opvarenden veel administratief werk. Hierom moesten wij alles ergonomisch inrichten, met in hoogte verstelbare bureaus, en zitbanken met een hellingshoek die de meest optimale zithouding voor je rug geeft. Verder kregen we opdracht om rustige kleuren te gebruiken bij de inrichting, wat helpt bij een goede concentratie.'

Schippers hebben vaak heel andere wensen. De meesten willen een huiselijke stijl, weet Van den Boogaard. ‘Het gaat tenslotte om je woonruimte. Wel houdt de ene schipper van strak en modern en de andere van een klassiekere uitstraling.'

Een mooi project was de verbouwing van het mts Devotion, eind vorig jaar, meldt hij. ‘Dit betrof een schadeproject.' De monteurs verwijderden de volledige betimmering van de achterwoning en bouwden alles opnieuw op. ‘Het ging in totaal om 160 vierkante meter, dus daar konden we wel wat mee.'

Alles gebeurde naar wens van de klant. ‘De indeling van de verschillende ruimtes, het plaatsen van de wanden, de inrichting van de slaapkamers en de inbouw van de keuken.'

Heel het land

Kooiman Scheepsinterieurbouw stemt alles vooraf met de klant af. ‘We verwerken het resultaat in complete plannen en meubelvoorstellen. Desgewenst leveren wij een 3D-ontwerp hiervan.'

Door zoveel mogelijk vooraf vast te leggen, bespaart men kostbare tijd aan boord. ‘Vroeger bespraken we veel zaken op de werkvloer. Maar elke kast apart bespreken kost veel tijd. Nu kunnen we na een goede voorbereiding alles in één keer produceren, dat verkort de doorlooptijd flink.'

Sinds zijn verzelfstandiging - vooral om niet langer gebonden te zijn aan het werkaanbod vanuit de werven van de Kooiman Marine Group - opereert Kooiman Scheepsinterieurbouw niet meer uitsluitend op de locaties Zwijndrecht en Dordrecht, maar door heel het land. ‘Desgewenst ook in België, trouwens.'

Op concurrerende werven ligt dit weleens gevoelig. ‘Maar we proberen uit te stralen dat we onafhankelijk van de werven van de Kooiman Marine Group werken.'

De komende jaren bouwt het bedrijf graag zijn naamsbekendheid uit. ‘We vergroten momenteel onze zichtbaarheid door middel van advertenties, berichten op sociale media en nieuwsbrieven. Naast de binnen- en zeevaart willen wij ons verder specialiseren in de jachtbouw. We hopen dat de klanten de weg naar ons gaan vinden.'