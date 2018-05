Schuttevaer Premium WR-12 en WR-212 opmaat reeks nieuwe garnalenkotters Facebook

Den Oever 21 mei 2018, 09:00

De Luyt Groep in Den Oever heeft de garnalenkotters WR-12 en WR-212 opgeleverd aan respectievelijk Gerard Kranendonk en Rein van der Burg. Dit jaar komen nog vier nieuwe garnalenkotters in de vaart, die nu nog in aanbouw zijn bij diverse scheepswerven. De investeringen zijn het gevolg van zeer goede jaren in de garnalenvisserij, die bovendien de tweedehandsmarkt doet floreren.