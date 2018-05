Schuttevaer Premium Don Quichot begint opnieuw Facebook

19 mei 2018, 09:00

Het ontgassingsvaartuig Don Quichot is goeddeels ontmanteld. De door Vaporsol ontwikkelde dampverwerkingsinstallatie werkte niet goed en is verwijderd. Exploitant GreenPoint Maritime Services wil de installatie vervangen door een systeem dat in Verenigde Staten al enkele jaren wordt gebruikt.