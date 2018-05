Schuttevaer Premium Zeldzaam visaakje op het droge Facebook

Twitter

Email VREESWIJK 18 mei 2018, 12:00

Een visaakje als de Drie Gebroeders is een zeldzaamheid. Ze stond begin mei op de helling van Museumwerf Vreeswijk voor knippen en scheren. Volgens de werf bestaan er nog hooguit 10 exemplaren van dit scheepstype en de Drie Gebroeders kon weleens de laatste zijn die in originele staat is, compleet met de oude betimmering in de roef en de slaapplaats in het achterschip.