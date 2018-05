Schuttevaer Premium Duitse scheepsbouw klaagt over oneerlijke concurrentie Facebook

HAMBURG 18 mei 2018, 13:00

Het Duitse Verband für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) kon vorige week tijdens de jaarvergadering in Hamburg niet anders dan constateren dat het aantal nieuwbouwopdrachten voor zeeschepen in 2017 zwaar is achtergebleven bij het recordjaar 2016.