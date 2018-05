Schuttevaer Premium Nieuwe sleephopperzuigers op LNG voor Van Oord Facebook

Baggeraar Van Oord gaat het middensegment van haar sleephoppervloot versterken met twee dual-fuel zuigers. De zusterschepen worden gebouwd op de Keppel Singmarine werf in Singapore en dienen in 2021 te worden opgeleverd. Mogelijk gaat de werf in Singapore ook nog een derde zuiger van hetzelfde type bouwen als Van Oord een optie hiervoor binnen een jaar opneemt.