ANTWERPEN 4 mei 2018, 08:00

Royal IHC heeft het kraanvaartuig Gulliver opgeleverd aan Scaldis Salvage & Marine Contractors in Antwerpen. Het vaartuig is onder supervisie van Royal IHC in China gebouwd en per heavylifter naar Rotterdam gebracht, waar bij de ROG Terminal de puntjes op de i zijn gezet.