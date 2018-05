Schuttevaer Premium Pontonvloot arriveert Facebook

ROTTERDAM 1 mei 2018, 14:00

Opnieuw is een hele vloot van Damen-vaartuigen vanuit het Verre Oosten in Nederland aangekomen. Deze keer had het zware-ladingschip Lone van SAL Heavy Lift in Shanghai maar liefst 11 in China gebouwde pontons aan boord met bestemming Rotterdam.