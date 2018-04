Schuttevaer Premium Conwenna te water bij Bodewes Kampen Facebook

KAMPEN 20 april 2018, 11:00

Thecla Bodewes Shipyards in Kampen heeft de zeegaande Pusher Tug Conwenna vorige week met vertraging te water gelaten. De duwboot met ijsklasse is het tweede schip dat voor de Engelse opdrachtgever Silverburn werd gebouwd op de werf in Kampen.