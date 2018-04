Botterstichting Elburg zoekt enthousiaste vrijwilligers Facebook

ELBURG 5 april 2018, 14:00

De Botterstichting Elburg houdt zaterdag 7 april een Open Dag. Iedereen mag dan een kijkje ‘in de keuken' komen nemen. En, eenmaal enthousiast, zich aanmelden als vrijwilliger. De Open Dag gaat spectaculair van start met de tewaterlating van de EB-17 door burgemeester Jan Nathan Rozendaal.

In het kader van het Leer- Werkproject is leermeester/scheepstimmerman Cees Leusink met stagiairs en leerlingen houtbewerking van een MBO-opleiding druk bezig met de restauratie van de EB-68. De vrijwilligers van de Botterstichting Elburg vertellen graag waarmee ze bezig zijn, zoals het leggen van speciale knopen of het schilderen van het Prinsenwerk. Het maken van blokken is een vak apart; een ambacht dat vakmanschap vereist. Maar ook het touwslaan en breeuwen zijn vaardigheden die je niet een twee drie onder de knie krijgt.

Er is ook een stand ingericht waar mensen gereedschappen en andere scheepsartikelen kunnen ruilen of kopen.

In het insteekhaventje voor de werf ligt een botter. Nieuwe vaarvrijwilligers kunnen hier informatie krijgen over de interne theorie- en praktijkopleiding bij de Botterstichting. Er wordt verteld wat het varen met een botter inhoudt en men kan zelf het zeil hijsen en ervaren hoe zwaar het is.

Aan de steiger bij de kantine ligt de ‘jeugdbotter' EB-47. Die is kleiner dan een ‘echte' botter en speciaal bedoeld om de jeugd te leren omgaan met dit type schip. Jongens en meisjes kunnen een tochtje maken met de EB-47 en ze leren meteen hoe je netten moet boeten en wat hoekwantvissen is.

B&B-botter

Ook ligt de EB-43 klaar: onze nieuwe B&B-botter. Kom kijken of boek alvast een nachtje nostalgie op deze prachtige botter. Natuurlijk kunnen bezoekers van de Open Dag ook een klein vaartochtje maken op een van onze botters. Afvaarten vanaf de werf.

Het museum bevindt zich boven de werf. Hier wordt het verhaal over de Stichting en natuurlijk over vroeger vertelt. Tijdens de Open Dag is het museum gratis te bezoeken. De Open Dag is tevens de start van een nieuwe expositie in het museum. Aan de hand van de stamboom van de familie Balk (de eerste eigenaar van de werf), is een foto-expositie gemaakt van negen generaties Balk. Ook is een model van een botter te zien dat ooit door Daan Balk werd gemaakt.

Tijdens de Open Dag start ook de voorverkoop van de kaarten voor het feest in de feesttent tijdens de Botterdagen.

Loop dus binnen tijdens onze Open Dag op 7 april om een kijkje te nemen hoe het allemaal gaat of neem voor meer informatie contact op met onze secretaris Anko van der Wielen via info@botterselburg.nl of bel met Anko naar 06-49749111.

De koffie staat om 11 uur klaar en de poorten sluiten weer rond 16 uur.