Schuttevaer Premium Zuiger Arzana op uitbrengreis Facebook

Twitter

Email KINDERDIJK 3 april 2018, 16:00

De gloednieuwe bij Royal IHC ontworpen en gebouwde sleephopperzuiger Arzana is naar Abu Dhabi vertrokken. Bijzonder is dat de op maat gemaakte zuiger in 10 maanden ontworpen en volledig afgebouwd is.