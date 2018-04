Schuttevaer Premium Nieuwe marineschepen op stapel Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 30 maart 2018, 17:17

De Koninklijke Marine vervangt onderzeeboten, fregatten en mijnenbestrijdingsvaartuigen. Dat meldt minister Ank Bijleveld in de Defensienota 2018. Na vele jaren van bezuinigen wordt een halt toegeroepen aan het steeds verder uitkleden van de zeemacht. Over de jaren 2018 tot en met 2033 wordt 6,374 miljard euro geïnvesteerd in de zeestrijdkrachten.