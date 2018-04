Schuttevaer Premium Damen wacht op groen licht voor werf Mangalia Facebook

GORINCHEM 28 maart 2018, 13:00

Vrijdag 30 maart wordt duidelijk of Damen Shipyards er in slaagt een meerderheidsbelang te verwerven in de Santierul Naval ‘2 Mai' SA Mangalia scheepswerf in het Roemeense Mangalia. Dan beslissen de aandeelhouders van de werf, waaronder de Roemeense staat over de kwestie.