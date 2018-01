Schuttevaer Premium Krakers ADM-werf willen nog niet weg (video) Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 27 januari 2018, 21:44

Half februari moet het al vele jaren gekraakte ADM-terrein in het Westelijk Havengebied van Amsterdam ontruimd zijn. Eigenaar Chidda Vastgoed schermt met een nieuwe huurder die het terrein snel in gebruik wil nemen. Maar de krakers hebben de Raad van State woensdag 24 januari in een spoedzitting om uitstel gevraagd.