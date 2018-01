Schuttevaer Premium Minister houdt vast aan hoge Arboboete na ongeval op Rotterdamse scheepswerf Facebook

DEN HAAG 27 januari 2018, 20:57

De val van een werknemer op een duwbak zit het ministerie van Sociale Zaken blijkbaar erg hoog. Nadat het de zaak over een boete voor Scheepswerf Hoogerwaard in Rotterdam vorig jaar verloor, heeft het ministerie nu de Raad van State ingeschakeld. Die moet nu in hoger beroep beslissen welke regeling voor de veiligheid van werknemers op binnenvaartschepen geldt.