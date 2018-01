Tante Lien opent expositie over ‘De Lloyd en ‘De Schelde' Facebook

VLISSINGEN 25 januari 2018, 09:19

De prominente link tussen de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en de Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' komt tot uiting in een vrij toegankelijke expositie bij Damen Schelde Naval Shipbuilding te Vlissingen. De zes maanden durende expositie, die door het KRL-Museum in ‘de scheepsbouwtempel' is ingericht, werd woensdag 17 januari geopend door Wieteke ‘tante Lien' van Dort.

1 / 1 Aan de Blaas: vlnr. Damen-directeur Ronald Suhlman, Kees Maas, Doeke Roos, Ed van Lierde en Tante Lien. (Foto KRL-Museum) Aan de Blaas: vlnr. Damen-directeur Ronald Suhlman, Kees Maas, Doeke Roos, Ed van Lierde en Tante Lien. (Foto KRL-Museum)

Scheepswerf 'De Schelde' heeft in het verleden vele zeeschepen met Indische namen gebouwd en was van 1882 tot 1947 hofleverancier van 'de Lloyd'. Het Museum Scheldewerf richt zich op deze bekende Zeeuwse werf en Damen Schelde Naval Shipbuilding heeft momenteel nog een directie relatie met Indonesië. Het KRL-Museum wil met het inrichten van de expositie getuigen over dit roemrucht scheepvaart-verleden dat zich uitstrekte tot en met de Gordel van Smaragd.

Indische toon

Drie organisaties pakken met deze expositie een historische draad op en doen dat tegelijkertijd op twee locaties, namelijk: in het hoofdkantoor van Damen Schelde alsook in het Museum Scheldewerf, beide aan De Willem Ruysstraat te Vlissingen. De organisaties zijn onlosmakelijk verbonden met Nederlands Indië en Indonesië. Het is om die reden dat Wieteke van Dort bij de opening van deze expositie, letterlijk en figuurlijk, de Indische toon heeft gezet. Ook TV-persoonlijkheid Gerard Cox gaf acte de presence.

Tijdens de opening werd 'De Blaas', de bij veel Vlissingers zeker nog bekende fabrieksfluit, door de Damen Schelde directie aan het Museum de Scheldewerf geschonken. Bij die gelegenheid werd de fluit uiteraard geblazen en vanaf heden zijn geïnteresseerden bij beide exposities welkom: in het hoofdkantoor van Damen Schelde Naval Shipbuilding aan De Willem Ruysstraat 99 te Vlissingen (gratis entree: van 09.00 - 17.00 uur) en in Museum Scheldewerf, Willem Ruysstraat 100 te Vlissingen (op woensdag en vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur - hier wordt een kleine entree geheven). (DvdM)