Het nieuwe hybride patrouillevaartuig RPA 8 van het Havenbedrijf Rotterdam, ontworpen en gebouwd door de Kooiman Group in Zwijndrecht op een rompontwerp van Van Oossanen Naval Architects met Hull Vane, vaart 40% zuiniger dan de oudere RPA's. Ze werd donderdagmiddag 18 januari tijdens de westerstorm gedoopt door Miranda Sagel, manager van het Haven Coördinatiecentrum.

‘De ingebruikname past in het beleid om duurzaam varen te stimuleren en als Havenbedrijf een voorbeeldfunctie te vervullen', zegt (rijks)havenmeester René de Vries. Hij is verantwoordelijk voor een veilige, vlotte, duurzame en beveiligde afwikkeling van de scheepvaart. Daartoe beschikt hij onder andere over een vloot van patrouillevaartuigen. Het is voor het eerst dat de havenmeester, aan het bewind sinds 2010, een nieuw vaartuig in de vaart neemt. Jaarlijks arriveren 30.000 zeeschepen en 110.000 binnenvaartschepen in de haven van Rotterdam.

Minder brandstofverbruik

De RPA 8 verbruikt aanzienlijk minder brandstof. Dankzij de parallel hybride MAN-voortstuwingsinstallatie, geleverd door Hybrid Ship Propulsion, kan efficiënt gepatrouilleerd worden op lage snelheden en wordt het aantal draaiuren op laag belaste dieselmotoren gereduceerd.

Van Oossanen Naval Architects heeft een rompontwerp ontwikkeld dat er op gericht is om golfopwekking te minimaliseren tot 29 cm en de algehele weerstand van het schip te verlagen. Het is een combinatie van de Fast Displacement Hull Form (FDHF) en de eveneens door Piet van Oossanen uitgevonden Hull Vane, die vooral in de jachtbouw wordt toegepast maar inmiddels ook op de Hollandklasse patrouillevaartuigen van de Koninklijke Marine.

De FDHF is ontworpen om op hoge snelheid een zuivere waterverplaatser te blijven, zonder vertrimming of een merkbare bult in de weerstandscurve. Modelproeven bij het Maritiem Research Institute Netherlands (MARIN) toonden een vermogensreductie aan van 22% bij 35 kilometer per uur als er zonder Hull Vane werd gevaren. Bij 20 kilometer per uur is dit zelfs 25%.

Beter voor kademuren

Het speciale vleugelprofiel van het schip onderwater is beter voor de kademuren, andere schepen en ook voor het brandstofverbruik. De romp is van aluminium, drie keer zo licht als staal en daardoor verbruikt het vaartuig ook minder brandstof.

‘Met al zijn snufjes bespaart de RPA 8 net zoveel energie als 65 huishoudens in één jaar verbruiken. Hierdoor stoot het schip ook minder CO2 uit; een hoeveelheid waarvoor omgerekend elk jaar 8.000 bomen zouden moeten worden aangeplant', volgens De Vries. De havenmeester is ook blij met de veel grotere brug. Er is één navigatiepositie voorin gecreëerd en de specifieke scheepvaartmeestertaken worden achterin en benedendeks uitgevoerd op de drie consoles.

Veel innovaties aan boord van de RPA 8 zullen door Kooiman ook op de vaartuigen RPA 13, RPA 12, RPA 11, RPA 10 en RPA 16 worden toegepast. Bovendien worden de RPA 11 en 12 ook hybride. (DvdM)