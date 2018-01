Schuttevaer Premium Damen-cutter naar Finland Facebook

Email NIJKERK 5 januari 2018, 15:00

Damen Dredging is er eind vorig jaar voor het eerst in geslaagd een snijkopzuiger af te zetten in de Scandinavische markt. Het betrof een Damen CSD 450, die is afgenomen door Vesirakennus Ojanen Oy in Finland.