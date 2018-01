Royal IHC versterkt ontwerpafdeling met KCI Facebook

Scheepsbouwer Royal IHC heeft per 1 januari het Schiedamse ingenieursbureau KCI overgenomen van het Noors-Nederlandse moederbedrijf Oceanteam. KCI blijft als zelfstandige onderneming onder eigen naam bestaan en blijft werk voor derden uitvoeren.

IHC zal voor de eigen constructie- en ontwerpafdeling en haar dochterbedrijven gebruik gaan maken van de know how van KCI.

Het Schiedamse bedrijf is opgesplitst in afdelingen Oil & gas, Renewable energy, Equipment en Wheels. Een van de meest aansprekende opdrachten van die laatste afdeling is het ontwerp van een reuzenrad voor Dubai dat met een diameter van 200 meter twee keer zo groot wordt als de London Eye.

Een project van heel andere omvang is de ‘Spetterende Dollemansrit' voor een attractiepark op het voormalige AVR-terrein in Rotterdam. Bij deze attractie duiken deelnemer met een reddingsboot aan een kabel vanaf 8 meter hoogte de Maashaven in. KCI voert dit project uit in opdracht van ondernemer Hennie van der Most, de man achter het attractiepark. Ook daar staat een reuzenrad gepland, zij het dat dat ‘maar' 45 meter hoog wordt.

Wereldmarkt

Terwijl IHC zal gaan profiteren van de expertise van KCI zal KCI op haar beurt voordeel hebben van het feit dat IHC op alle continenten is vertegenwoordigd. KCI heeft al stevig voet aan de grond in de Chinese offshore windindustrie en ontwerpt voor windparken diverse typen (koppelbare)funderingen. De positie van Oceanteam en KCI op de Chinese markt werd vorig jaar versterkt door een samenwerkingsovereenkomst met het Nederlands-Chinese Offshore Cooperation (Offco) met vestigingen in Geldermalsen en het Chinese Dalian.

Met de verkoop verdwijnt Oceanteam niet uit het zicht. Het houdt toegang tot al het in de loop der jaren opgebouwde ‘intellectueel eigendom' en tot de enigineering-afdeling. Daarvoor is een langdurige service-overeenkomst afgesloten, waardoor Oceanteam haar afdelingen Shipping en Solutions kan blijven uitbouwen.

Over het bedrag dat met de transactie gemoeid is worden geen mededelingen gedaan. Bij KCI werken 70 mensen, bij IHC 2700. (WdN)