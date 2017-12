Schuttevaer Premium Kiel snijkopzuiger Spartacus gelegd Facebook

Op de Royal IHC werf in Krimpen aan den IJssel is de kiel gelegd voor de Spartacus, de grootste en sterkste snijkopzuiger ter wereld. Deze megacutter, met een geïnstalleerd vermogen van 44.180 kW, wordt gebouwd in opdracht van het Belgische DEME-concern. De oplevering staat gepland voor medio 2019.

1 / 1 Artist's impression van de megacutter Spartacus die Royal IHC voor DEME bouwt. (Afbeelding DEME) Artist's impression van de megacutter Spartacus die Royal IHC voor DEME bouwt. (Afbeelding DEME)

De 164 meter lange Spartacus is gezamenlijk ontworpen door DEME, Royal IHC en Vuyk Engineering uit Rotterdam. Het vaartuig wordt de eerste cutterzuiger ter wereld met dual-fuel motoren, die zowel op LNG als diesel kunnen werken. Bijzonder is ook de maximale diepte waarop kan worden gebaggerd. Dit wordt 45 meter, terwijl 35 meter momenteel de standaard is. Op de werf in Krimpen aan den IJssel is het eerste staal voor bouwnummer CO1294 op 6 september 2017 gesneden en vervolgens is op 21 december de kiel gelegd.

De afgelopen weken hebben zich diverse bedrijven gemeld die belangrijke componenten en systemen voor de megazuiger gaan leveren. Hieronder Wärtsilä die naast de voortstuwingsunits vier 9-cilinder Wärtsilä 46 DF dual-fuel hulpmotoren, twee 8-cilinder Wärtsilä 20 DF dual-fuel hulpmotoren en een LNGPac gasopslagsysteem levert. Bakker Sliedrecht verzorgt op haar beurt de complete energievoorziening en Heinen en Hopman de luchtbehandeling, waaronder verwarming, ventilatie en airconditioning. DEME verwacht de Spartacus medio 2019 in gebruik te kunnen nemen. (PAS)