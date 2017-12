Schuttevaer Premium Sloots' maken handel van hobby Facebook

Twitter

Email Balkbrug 26 december 2017, 08:00

‘Het was de afgelopen jaren een complete rollercoaster. We verhuisden binnen enkele jaren van Hattem, via Zwolle naar hier en steeds verhuisde ons bedrijf mee. Maar nu hebben we een prima plek gevonden hier in Balkbrug. Huis en bedrijf riant onder dak, voldoende ruimte voor voorraad en showroom voor onze uit de hand gelopen hobby.'

Schaalmodellen van schepen op voorraad en op bestelling

‘Vietnamese fabriek bouwt alles van hout'

‘Bestelling neemt maanden in beslag'

Door Willem de Niet

Gerhard en Corina Sloots van Bootmodel kijken elkaar tevreden aan met op de achtergrond de kustvaarder Noordborg, de Nieuw-Amsterdam, de Emma Maersk, de Titanic en even verderop de Batavia met daar in de buurt een snel modern zeiljacht. En een stelling met modellen van de Italiaanse Riva speedboten. Het is een greep uit de modellen die ze verkopen. Modellen zo uit de catalogus van de Vietnamese leverancier, maar ook custom-built modellen op verzoek van de klant of op initiatief van Gerhard en Corina.

Exclusief

Gerhard Sloots: ‘We hebben inmiddels ruim 20 schepen laten bouwen die niet uit de productielijn in Vietnam komen. Hetzij omdat er al vraag naar was, hetzij omdat wij dachten dat er vraag naar zou zijn. Het blijft altijd een lichte gok, vooral omdat we ze per 10 stuks tegelijk bestellen om de prijs aantrekkelijk te houden. We kregen ooit in korte tijd een paar aanvragen voor het jacht De Eendracht. Dus besloten we er 10 te laten bouwen. Toen we ze binnen hadden leek de belangstelling weg. Dus duurde het even. Bij de volgende bestelling komt weer iets nieuws mee, de Hydrograaf, in 1910 gebouwd voor de marine. Met de fabriek hebben we de afspraak dat modellen die door ons worden besteld, niet bij hen in de catalogus komen. Die blijven exclusief voor ons. Een volgende keer wil ik de Lutine laten meekomen. En voor Greenpeace hebben we de Arctic Sunrise momenteel in bestelling.'

Binnenvaart

De binnenvaart is op bescheiden schaal vertegenwoordigd. Alleen de luxe motor Janna Helena is uit voorraad leverbaar. Op bestelling gemaakt en dit jaar afgeleverd werd de chemicaliëntanker Brigantijn van schipper en mede-eigenaar Peter de Jonge van de VOF Aemstelle. De Brigantijn werd gebouwd op basis van 250 foto's. Sloots: ‘We konden de tekeningen niet te pakken krijgen.'

Vader De Jonge kreeg het modelschip cadeau van zijn zoon. De Jonge senior: ‘Het staat hier op kantoor, ik kijk er met veel plezier naar.'

Een jaar eerder kwam het sleepschip IJssel van de Hasselter familie Bruins Slot uit Vietnam; een geschenk voor vader en moeder Bruins Slot die ooit op het schip voeren.

Het kopen van een schaalmodel dat nog moet worden gebouwd kan geen impulsaankoop zijn. Twee keer per jaar komt er een container naar Nederland en ook de bouwtijd in Vietnam duurt even, ondanks de 80 ‘scheepsbouwers' die er werken. Sloots: ‘Acht à negen maanden tussen bestelling en levering is normaal. En met de levertijd nemen de Vietnamezen het ook niet even nauw. Verder zijn het prima mensen om mee te werken. We hebben ons er ook van vergewist dat we met een goed bedrijf te maken hadden, waar de arbeidsomstandigheden goed zijn. De informatie hebben we gekregen via de Nederlandse consul. Een bezoek aan de fabriek staat nog steeds op ons verlanglijstje. Onze dochter is er al wel geweest, die werkte voor Van Oord in Saigon, dus was mooi in de buurt. De schepen worden gebouwd volgens het principe ‘plank op spant'. Ze zijn dus hol en helemaal van hout. Het houdt ze redelijk licht.'

Radiografisch

Dat de schepen hol zijn brengt mensen op ideeën, weet Gerhard. ‘Ze willen ze radiografisch bestuurbaar maken of er licht in aanbrengen. Maar daar doen we niet aan mee. Dat moeten ze echt zelf doen als ze dat willen. Ik weet dat het mooi is en kan, maar als wij het inbouwen moeten we ook service verlenen. Dat gaat te ver. Stel je voor dat er tijdens het varen een draadje los schiet.... Maar mooi is het wel. Kijk, daar ligt de Titanic, stel je voor, licht achter al die raampjes.'

De meeste bestellingen bij Bootmodel worden gedaan voor of door mensen die iets met een bepaald schip hebben. ‘Omdat ze erop hebben gevaren, omdat ze ermee zijn geëmigreerd, omdat ze er een cruise op hebben gemaakt of, zoals het echtpaar dat de Willem Ruys bestelde, ze elkaar aan boord hebben ontmoet. Hij voer als machinist, zij als stewardess. Soms is het voor een jubilaris.'

Andere prijsklasse

Dan zijn er ook nog schepen die blikvangers worden op kantoren van rederijen en bevrachters. Op de vraag of modellen worden besteld als geschenk voor de opdrachtgever voor de bouw van een schip, is het antwoord verrassend genoeg negatief. ‘De werven bestellen daarvoor modellen die in een heel andere prijsklasse liggen. Praat je bij ons over enkele honderden euro's, die modellen kosten zomaar 10.000 tot 15.000 euro. Dan is de detaillering ook exact 1 op 1, bij ons kan een ventilatiekoker nog wel eens op een andere plek staan of ‘vergeten' zijn. Nee, dat is een heel andere markt.'

Dat de oude coaster Noordborg bij Bootmodel in de vitrine staat heeft een speciale reden. ‘Een jaar of vijf geleden hebben we overwogen het schip te kopen. We zijn er met de huidige eigenaar, Dick van der Kamp, over in gesprek geweest, maar de prijs lag voor ons te hoog. We het schip toch laten maken en er intussen een aantal van verkocht. Grappig, de mensen bestelden hetzelfde schip met verschillende namen. De Noordborg had nog 13 zusterschepen, vandaar.

Zeebenen

Gerhard Sloots had zelf lange tijd de ambitie te gaan varen. ‘Mijn vader was kapitein op een kustvaarder. Mijn moeder was ook aan boord en de eerste drie jaar van mijn leven heb ik, zo'n halve eeuw geleden, aan boord van de 300-tonner Anda doorgebracht. Toen mijn zusje werd geboren is moeder met ons aan de wal gegaan. En toen ik zover was om echt te gaan bepalen wat ik wilde worden, raadde mijn vader de kustvaart af. En nu zit ik al jaren in de lockers, kledingkastjes en opbergkastjes voor bedrijven en scholen. De Anda is er trouwens nog en ligt als partyschip in Farmsum.'

Verzending

De ‘standaard' modellen van Bootmodel zijn 60 tot 120 centimeter lang. Anita Sloots: ‘Dan passen ze nog redelijk in een woonkamer of op kantoor en zijn ze goed te vervoeren. Dat vervoer is nog wel een punt. Veel mensen komen hun schip halen. Als het even kan bezorgen we ook wel. Onlangs brachten we nog een model naar Limburg voor iemand die er de volgende dag mee naar China vloog. En wat eerder nam iemand een model mee naar Abu Dhabi. Ik moet nog eens vragen hoe ze dat doen, want een doos van 100 x 80 x 35 centimeter past niet in het bagagevak en in het laadruim wil je zoiets ook niet hebben. Verzenden doen we binnen Nederland en naar België via DHL. Als we iets naar Frankrijk sturen komt een schip met zware schade aan. Daar zijn we van teruggekomen. Een ander punt is, dat als je in Duitsland en Frankrijk echt iets wilt, je de website moet vertalen. Ook dat is een klus. En vergeet niet, we hebben er allebei een fulltime baan bij. Dat is ook de reden dat we vrijwel niet op shows, braderieën en andere manifestaties staan. Wat wel gebeurt is dat we modellen uitlenen. Aan organisaties waar we vertrouwen in hebben, natuurlijk. Zo is momenteel het vliegdekschip Karel Doorman uitgeleend aan de Marine Luchtvaart Dienst, die in Aviodrome in Lelystad een expositie heeft vanwege het 100-jarig bestaan. In september waren we present op de maritieme markt tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam. Maar als we op alle uitnodigingen zouden ingaan, kwamen we vakantiedagen tekort.'

Grappig

Dat de modellen zo natuurgetrouw worden gebouwd levert soms grappige situaties op. Gerhard Sloots: ‘We bestelden aan de hand van foto's het Veronicaschip en kregen een verontrust mailtje uit Vietnam. ‘Geen schroef, we zien geen schroef.' Dus heb ik ze uitgelegd dat dat schip al jaren geen schroef meer had.

‘Maar soms moet je in opdracht afwijken van de werkelijkheid. Rederij Maersk bestelde voor haar kantoor in Kopenhagen de Maersk Mc-Kinney Møller. Maar er mochten alleen Maersk containers op staan. Dat is natuurlijk heel onnatuurlijk.'