Kamer reserveert 6 miljoen euro scheepsbouwsubsidie in 2018 Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 22 december 2017, 13:00

De Tweede Kamer heeft donderdag 21 december met een ruime meerderheid een amendement aangenomen om in 2018 6 miljoen euro te reserveren voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS). Ook is de regering opgeroepen de regeling over meerdere jaren van budget te voorzien.

Het amendement op de begroting van het ministerie van Economische Zaken was ingediend door de ChristenUnie (Eppo Bruins) en de VVD (Hayke Veldman). Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) is de ruime meerderheid van de Tweede Kamer ‘zeer erkentelijk voor de steun' voor het amendement. Uit het grote aantal ingediende aanvragen in 2017 blijkt dat de SDS-regeling goed wordt ontvangen door de maritieme maakindustrie. (DvdM)