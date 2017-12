Schuttevaer Premium Esvagt Mercator gedoopt in België Facebook

OOSTENDE 20 december 2017, 14:00

Het gloednieuwe service operation vessel (SOV) Esvagt Mercator van de Deense rederij Esvagt is in Oostende gedoopt. Vanuit deze haven gaat het vaartuig de komende tien jaar als onderhoudsvaartuig aan de slag in de Belgische windturbineparken Nobelwind en Belwind 1.