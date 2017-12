Binnenvaartdivisie Damen trekt in bij Concordia Facebook

GORINCHEM 18 december 2017, 14:00

De scheepsbouwers Damen Shipyards Group en Concordia Group gaan op het gebied van de bouw en handel in binnenvaartschepen samen verder onder de naam Concordia Damen Shipbuilding.

Chris Kornet van Concordia schudt Kommer Damen, de hoogste baas van het scheepsbouwconcern, de hand na het beklinken van de samenwerking in Concordia Damen Shipbuilding. Links op de foto Jan-Wim Dekker en Simon Provoost van Damen. (Foto Damen)

Daartoe hebben de twee partijen vrijdag 15 december een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. ‘Damen en Concordia bundelen hun krachten om klanten beter te kunnen ondersteunen bij hun investeringen', stelt CEO Chris Kornet van Concordia in een persbericht. ‘Concordia Damen Shipbuilding zal zich, naast algemene aanvragen, toeleggen op de ontwikkeling van duurzame schepen met een verscheidenheid aan nieuwe scheepsbouwtechnieken. Hiermee willen wij een groene en schone toekomst voor reders bereiken. We zijn zeer verheugd om samen met Damen onze activiteiten op de binnenvaartmarkt uit te breiden. We kijken uit naar de samenwerking met Damen en haar internationale netwerk van scheepswerven, sales- en servicenetwerk.'

Concordia is sinds 2001 in de Nederlandse binnenvaart actief, waarvan de laatste 10 jaar ook internationaal. De bedrijfsidentiteit van Concordia zal volgens Kornet in het nieuwe samenwerkingsverband blijven bestaan. De nieuwbouwcapaciteit wordt door de samenwerking vergroot.

Damens binnenvaartteam, onder leiding van Product Director Inland Waterway Transport Simon Provoost, verhuist van de hoofdvestiging van Damen in Gorinchem naar het kantoor van Concordia in Werkendam. ‘Beide bedrijven zijn zeer verheugd over dit partnerschap en kijken uit naar een toekomst vol ambitie en wederzijds vertrouwen', aldus Provoost, die Managing Director wordt van Concordia Damen Shipbuilding. (PN)