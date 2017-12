Schuttevaer Premium Jumbo wil nieuw kraanschip bouwen Facebook

SCHIEDAM 12 december 2017

Zware ladingrederij Jumbo, die in november met de Duitse rederij BBC de Global Project Alliance vomde, wil een nieuw kraanschip laten bouwen. Als de door Jumbo-directeur Michael Kahn getekende Letter of Intent resulteert in een order, wordt het schip gebouwd door China Merchant Industry Holding (CMHI) uit Hongkong.