Schuttevaer Premium Nieuw type Zulu's zonder schipper in Nederland op stapel Facebook

Twitter

Email Beveren-Kallo 30 november 2017, 16:00

De Nederlandse scheepswerf Groeneveldt Marine Construction in Hendrik Ido Ambacht mag in opdracht van de Belgische ondernemer Antoon van Coillie het eerste onbemand varende binnenvaartschip gaan bouwen. De technologie, bestaande uit een combinatie van sensoren, radars, GPS en collision avoidance-technologie wordt geleverd door bedrijven in Scandinavië.