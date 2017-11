De Hoop bouwt cruiseschip voor Celebrity Cruises Facebook

Twitter

Email LOBITH 30 november 2017, 09:18

Scheepswerf De Hoop in Lobith heeft van Celebrity Cruises opdracht gekregen voor de bouw van een cruiseschip dat de Galapagos-eilanden als vaargebied krijgt.

Het is het eerste zeegaande passagiersschip dat De Hoop bouwt. De werf bouwt en bouwde al wel veel (grote) riviercruiseschepen.

Het gaat bij het schip voor Celebrity Cruises , onderdeel van Royal Caribbean Cruise Lines , om een casco van 100 x 17 meter (5739 BRT) met accommodatie voor 100 passagiers. De Celebrity Flora, zoals het schip wordt gedoopt, behoort straks in haar vaargebied tot de grootste en meest luxueuze in haar soort.

Het schip wordt voorzien van aangepaste motoren en een speciale rompvorm, waardoor het brandstofverbruik wordt verlaagd en de uitstoot van schadelijke stoffen 15% lager komt te liggen dan die van de Celebrity Xpedition, die in 2001 als Sun Bay in de vaart kwam en na een refit in 2004 werd omgedoopt. Dit cruiseschip werd destijds gebouwd bij Cassens in Emden. Het is uitgerust met twee MaK 6M25 motoren, goed voor 3700 kW. Binnenkort wordt bekend voor welk merk en type motoren wordt gekozen voor het nieuwe schip. Dat is nog punt van overleg tussen Celebrity Cruises en De Hoop .

Verder wordt het schip voorzien van Zero Speed stabilisatiesysteem en een dynamisch positioneringssysteem.

De Galapagos-eilanden zijn vanuit milieuoogpunt bezien een zwaar beschermd gebied. Daardoor gelden voor schepen die er varen speciale voorwaarden. Het onderwaterschip moet regelmatig worden gecontroleerd op aangroei. De autoriteiten maken gebruik van onderwaterinspecties om te controleren of de schepen voldoende schoon zijn. Een van de andere regels betreft de lichtsterkte aan boord van schepen. Die moet tot bepaalde afstanden vanaf de kust, op redes en in havens, zodanig zijn dat insecten er niet door worden aangetrokken. Dat kan door het toepassen van UV-verlichting. Zo wil men voorkomen dat insecten migreren van het ene naar het andere eiland, omdat diverse eiland een eigen en unieke biodiversiteit hebben.

De oplevering van de Celebrity Flora staat gepland voor mei 2019. (WdN )