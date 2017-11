Schuttevaer Premium IJsbrekers populair als expeditie-superjacht Facebook

Twitter

Email HARLINGEN 28 november 2017, 20:00

Nederland speelt wereldwijd een toonaangevende rol in de megajachtbouw. Kwaliteit en stipte levering zijn kernwoorden die deze sector succesvol maken. De superrijken weten ons land te vinden en zijn in voor steeds extravagantere aankopen. Een trend van de laatste jaren is de ombouw van ijsbrekers tot luxe expeditievaartuigen.